September 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Heritage Foundation's John Malcolm on its new originalist analysis of the Constitution
Israeli ambassador to U.S. says war ends when Gaza is 'free of Hamas'
How debt interest is becoming a bigger problem for the U.S. government
What the move to pull Kimmel off the air says about free speech under Trump
CDC panel overhauled by RFK Jr. changes childhood vaccine recommendations
Senate Republicans change rules to push through Trump nominees
News Wrap: Trump wraps up state visit to the UK
Archivist fired by Trump launches a national effort to strengthen democracy
What ousted CDC director Monarez revealed about RFK Jr. during a Senate hearing
Woman wrongfully detained in immigration raid describes what she endured
Latest Episodes
