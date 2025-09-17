100 WVIA Way
PBS News Hour

September 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 260 | 57m 46s

September 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/16/25 | Expires: 10/17/25
Extras
Watch 5:38
PBS News Hour
Ex-agent analyzes Patel’s performance and shakeups at FBI
Ex-FBI agent analyzes Patel’s performance, staff shakeups and bureau’s direction
Clip: S2025 E259 | 5:38
Watch 6:21
PBS News Hour
Economic fallout mounts as Trump halts wind power project
Economic fallout mounts as Trump halts near-finished wind power project
Clip: S2025 E259 | 6:21
Watch 7:27
PBS News Hour
A look into online subcultures tied to Kirk’s accused killer
A look into the online subcultures tied to Charlie Kirk’s accused killer
Clip: S2025 E259 | 7:27
Watch 5:04
PBS News Hour
News Wrap: Judge drops terrorism charges against Mangione
News Wrap: Judge dismisses terrorism charges against Luigi Mangione in CEO's killing
Clip: S2025 E259 | 5:04
Watch 8:54
PBS News Hour
Manchin outlines his vision of leadership in 'Dead Center'
Manchin reflects on Senate career and outlines his vision of leadership in 'Dead Center'
Clip: S2025 E259 | 8:54
Watch 5:57
PBS News Hour
Kash Patel defends record as FBI director in tense hearing
Kash Patel defends record as FBI director and handling of Kirk case in tense hearing
Clip: S2025 E259 | 5:57
Watch 5:21
PBS News Hour
What makes this week's Federal Reserve meeting unprecedented
What makes this week's Federal Reserve meeting unprecedented
Clip: S2025 E259 | 5:21
Watch 6:30
PBS News Hour
A look at the life, career and activism of Robert Redford
A look at the life, career and activism of legendary actor Robert Redford
Clip: S2025 E259 | 6:30
Watch 57:46
PBS News Hour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45
Watch 26:45
PBS News Hour
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E257 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E256 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E255 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E254 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E253 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E252 | 57:46
Watch 56:44
PBS News Hour
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E251 | 56:44
Watch 26:45
PBS News Hour
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E250 | 26:45