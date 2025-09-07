100 WVIA Way
PBS News Hour

September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 250 | 26m 45s

September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 09/06/25 | Expires: 10/07/25
Extras
Watch 3:03
PBS News Hour
News Wrap: South Korea, U.S. reach deal to release workers
News Wrap: South Korea negotiates release of workers detained in U.S. raid
Clip: S2025 E250 | 3:03
Watch 6:54
PBS News Hour
Why violent protests are sweeping across Indonesia
Violence sweeps across Indonesia amid protests over worsening economy
Clip: S2025 E250 | 6:54
Watch 6:21
PBS News Hour
New book chronicles design legacy of the McKissack family
‘The Black Family Who Built America’ chronicles the McKissacks’ design legacy
Clip: S2025 E250 | 6:21
Watch 6:35
PBS News Hour
Chicago braces for federal crackdown as Trump stokes tension
Chicago braces for federal crackdown as Trump stokes tensions on social media
Clip: S2025 E250 | 6:35
Watch 26:45
PBS News Hour
September 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E249 | 26:45
Watch 7:14
PBS News Hour
Khruangbin rises at the forefront of a new music movement
Meet Khruangbin, the Texas trio at the forefront of a new music movement
Clip: S2025 E249 | 7:14
Watch 6:44
PBS News Hour
Federal agency that probes chemical disasters faces shutdown
Only federal agency that investigates chemical disasters faces shutdown under Trump
Clip: S2025 E249 | 6:44
Watch 2:54
PBS News Hour
News Wrap: South Korea expresses concern over DHS raid
News Wrap: South Korea expresses concern over immigration raid at Hyundai plant
Clip: S2025 E249 | 2:54
Watch 6:37
PBS News Hour
States join forces to make their own vaccine recommendations
States join forces to make their own vaccine recommendations amid CDC turmoil
Clip: S2025 E249 | 6:37
Watch 9:36
PBS News Hour
Chicago Fed president unpacks weak jobs report
Chicago Fed president unpacks weak jobs report and what it says about the economy
Clip: S2025 E248 | 9:36
