PBS News Hour

August 29, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 241 | 57m 46s

August 29, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 08/28/25 | Expires: 09/28/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Watch 57:46
PBS News Hour
August 28, 2025 - PBS News Hour full episode
August 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E240 | 57:46
Watch 7:49
PBS News Hour
N.H. arts groups face budget blow as state slashes funding
New Hampshire arts groups face double budget blow as state slashes funding
Clip: S2025 E240 | 7:49
Watch 5:30
PBS News Hour
Why European countries want to reimpose sanctions on Iran
Why European countries want to reimpose harsh sanctions on Iran
Clip: S2025 E240 | 5:30
Watch 7:02
PBS News Hour
Man speaks after wife's ICE detention led to hospitalization
'We felt ambushed,' man says after wife's ICE detention led to hospitalization
Clip: S2025 E240 | 7:02
Watch 9:43
PBS News Hour
Katrina's lasting impact and concerns over future storms
20 years later, a look at Katrina's lasting impact and concerns over future storms
Clip: S2025 E240 | 9:43
Watch 7:14
PBS News Hour
'Public health is in trouble,' says former CDC official
'Public health is in trouble,' says high-ranking CDC leader who resigned in protest
Clip: S2025 E240 | 7:14
Watch 8:00
PBS News Hour
News Wrap: Russian drone attack on Kyiv kills at least 18
News Wrap: Russian drone attack on Kyiv kills at least 18
Clip: S2025 E240 | 8:00
Watch 7:12
PBS News Hour
Minneapolis mourns lives lost in Catholic school shooting
Minneapolis mourns 2 children killed in Catholic school shooting
Clip: S2025 E240 | 7:12
Watch 57:46
PBS News Hour
August 27, 2025 - PBS News Hour full episode
August 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E239 | 57:46
Watch 11:16
PBS News Hour
Minneapolis mayor calls for action after school attack
'We owe this to our children': Minneapolis mayor calls for action after school attack
Clip: S2025 E239 | 11:16
