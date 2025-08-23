100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
STAND WITH WVIA: Federal Funding Is Cut, Click Here To Support Our Essential Services Now.
PBS News Hour

August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 235 | 26m 45s

August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 08/22/25 | Expires: 09/22/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 5:50
PBS News Hour
Aid worker on conditions in Gaza City after famine declared
‘Purely in survival mode’: Aid worker shares conditions in Gaza City after famine declared
Clip: S2025 E235 | 5:50
Watch 6:18
PBS News Hour
Does Trump have the power to end mail-in voting?
Does Trump have the power to end mail-in voting? Legal scholar weighs in
Clip: S2025 E235 | 6:18
Watch 4:15
PBS News Hour
News Wrap: ICE seeks to deport Abrego Garcia to Uganda
News Wrap: ICE seeks to deport Kilmar Abrego Garcia to Uganda
Clip: S2025 E235 | 4:15
Watch 6:43
PBS News Hour
Scientists study effect of melting glaciers on volcanoes
As glaciers melt, scientists study potential for more violent volcanic eruptions
Clip: S2025 E235 | 6:43
Watch 7:00
PBS News Hour
Powell hints at rate cut, but Fed in 'challenging situation'
Powell hints at long-awaited rate cut but admits Fed in 'challenging situation'
Clip: S2025 E234 | 7:00
Watch 6:11
PBS News Hour
Pastor leading Target boycott on the retailer's response
Pastor leading Target boycott on its impact and the retailer's response
Clip: S2025 E234 | 6:11
Watch 6:22
PBS News Hour
News Wrap: Pentagon says troops will carry firearms in D.C.
News Wrap: Pentagon says troops will start carrying firearms in D.C.
Clip: S2025 E234 | 6:22
Watch 6:18
PBS News Hour
Life in Gaza, through the voices of its children
A glimpse of life in Gaza, through the voices of its children
Clip: S2025 E234 | 6:18
Watch 6:50
PBS News Hour
FBI raids John Bolton, former Trump adviser turned critic
FBI raids home of John Bolton, a former Trump adviser turned vocal critic
Clip: S2025 E234 | 6:50
Watch 7:42
PBS News Hour
'Man-made disaster': Famine declared in Gaza City
'Man-made disaster': Famine declared in Gaza City where half a million face starvation
Clip: S2025 E234 | 7:42
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E234 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 21, 2025 - PBS News Hour full episode
August 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E233 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E232 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E231 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E230 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E229 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E228 | 24:09
Watch 56:45
PBS News Hour
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E227 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E226 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E225 | 57:46