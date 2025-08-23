August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
‘Purely in survival mode’: Aid worker shares conditions in Gaza City after famine declared
Does Trump have the power to end mail-in voting? Legal scholar weighs in
News Wrap: ICE seeks to deport Kilmar Abrego Garcia to Uganda
As glaciers melt, scientists study potential for more violent volcanic eruptions
Powell hints at long-awaited rate cut but admits Fed in 'challenging situation'
Pastor leading Target boycott on its impact and the retailer's response
News Wrap: Pentagon says troops will start carrying firearms in D.C.
A glimpse of life in Gaza, through the voices of its children
FBI raids home of John Bolton, a former Trump adviser turned vocal critic
'Man-made disaster': Famine declared in Gaza City where half a million face starvation
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
August 21, 2025 - PBS News Hour full episode
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode