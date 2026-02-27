100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

February 27, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 46 | 57m 46s

February 27, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 02/26/26 | Expires: 03/29/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E45 | 57:46
Watch 5:55
PBS News Hour
Michael Harriot joins Geoff Bennett on 'Settle In'
Michael Harriot and Geoff Bennett rethink Black history on 'Settle In'
Clip: S2026 E45 | 5:55
Watch 7:09
PBS News Hour
Actor Rose Byrne on her Oscar-nominated performance
Rose Byrne on her Oscar-nominated performance as an unraveling mother
Clip: S2026 E45 | 7:09
Watch 8:24
PBS News Hour
Whistleblower warns ICE has slashed training for recruits
Whistleblower warns ICE has slashed training for recruits
Clip: S2026 E45 | 8:24
Watch 7:31
PBS News Hour
Mideast experts on U.S.-Iran talks and potential for war
Mideast experts on U.S.-Iran negotiations and potential for war
Clip: S2026 E45 | 7:31
Watch 6:24
PBS News Hour
What happened during Hillary Clinton's deposition on Epstein
What happened during Hillary Clinton's closed-door deposition on Jeffrey Epstein
Clip: S2026 E45 | 6:24
Watch 5:35
PBS News Hour
Trump halts Minnesota Medicaid funds over fraud allegations
Trump administration halts Minnesota Medicaid funds over fraud allegations
Clip: S2026 E45 | 5:35
Watch 4:04
PBS News Hour
U.S.-Iran talks end without deal, mediator reports progress
No deal reached as U.S.-Iran talks conclude, but mediator says progress made
Clip: S2026 E45 | 4:04
Watch 6:12
PBS News Hour
News Wrap: 2 U.S. citizens involved in Cuba boat shooting
News Wrap: 2 involved in Cuba speedboat shooting were U.S. citizens, official says
Clip: S2026 E45 | 6:12
Watch 57:46
PBS News Hour
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E44 | 57:46
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E45 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E44 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 24, 2026 - PBS News Hour full episode
February 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E43 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 23, 2026 - PBS News Hour full episode
February 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E42 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 20, 2026 - PBS News Hour full episode
February 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E41 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 19, 2026 - PBS News Hour full episode
February 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E40 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 18, 2026 - PBS News Hour full episode
February 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E39 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 17, 2026 - PBS News Hour full episode
February 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E38 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 16, 2026 - PBS News Hour full episode
February 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E37 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 13, 2026 - PBS News Hour full episode
February 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E36 | 57:46