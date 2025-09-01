100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
STAND WITH WVIA: Federal Funding Is Cut, Click Here To Support Our Essential Services Now.
PBS News Hour

September 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 244 | 57m 46s

Monday on the News Hour, an earthquake in eastern Afghanistan strikes a nation already in dire need of humanitarian aid, killing hundreds and injuring thousands more. A judge halts planes set to return unaccompanied immigrant minors to Guatemala. Plus, how medical advancements have evolved to aid some children with a rare chromosomal disease.

Aired: 08/31/25 | Expires: 10/01/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 3:11
PBS News Hour
News Wrap: Israel says it killed longtime Hamas spokesperson
News Wrap: Israel says Hamas spokesperson killed as it expands Gaza offensive
Clip: S2025 E243 | 3:11
Watch 6:22
PBS News Hour
What to know about ‘AI psychosis’ from talking to chatbots
What to know about ‘AI psychosis’ and the effect of AI chatbots on mental health
Clip: S2025 E243 | 6:22
Watch 3:33
PBS News Hour
Volunteers restore Appalachian Trail after Hurricane Helene
Volunteers work to restore the Appalachian Trail after Helene’s destruction
Clip: S2025 E243 | 3:33
Watch 26:45
PBS News Hour
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E243 | 26:45
Watch 4:14
PBS News Hour
WFP director on the humanitarian crisis, starvation in Sudan
WFP director Cindy McCain on the humanitarian crisis, starvation in Sudan
Clip: S2025 E243 | 4:14
Watch 6:30
PBS News Hour
CDC in turmoil as RFK Jr. eyes major vaccine policy changes
Inside the CDC turmoil as RFK Jr. eyes sweeping vaccine policy changes
Clip: S2025 E243 | 6:30
Watch 6:15
PBS News Hour
UN on plight of Afghan women 4 years after U.S. withdrawal
Afghan women’s freedoms severely restricted four years after U.S. withdrawal, UN says
Clip: S2025 E242 | 6:15
Watch 3:03
PBS News Hour
News Wrap: At least 1 killed in Russian strikes on Ukraine
News Wrap: At least 1 killed, dozens injured in Russian aerial assault on Ukraine
Clip: S2025 E242 | 3:03
Watch 7:58
PBS News Hour
Amid growing obsession with protein, how much do we need?
Protein is everywhere amid a new cultural obsession. How much do we really need?
Clip: S2025 E242 | 7:58
Watch 26:45
PBS News Hour
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E242 | 26:45
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 26:45
PBS News Hour
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E243 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E242 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 29, 2025 - PBS News Hour full episode
August 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E241 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 28, 2025 - PBS News Hour full episode
August 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E240 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 27, 2025 - PBS News Hour full episode
August 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E239 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 26, 2025 - PBS News Hour full episode
August 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E238 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 25, 2025 - PBS News Hour full episode
August 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E237 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E236 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E235 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E234 | 57:46