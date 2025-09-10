100 WVIA Way
PBS News Hour

September 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 253 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, influential right-wing activist Charlie Kirk is killed at an event in Utah. Poland and NATO down Russian drones that violated Polish airspace, raising tensions across Europe and questions over U.S. efforts to end the Ukraine war. Plus, Judy Woodruff speaks with NBA star Steph Curry and Martin Luther King III about efforts to bring communities together through service.

Aired: 09/09/25
How Steph Curry and MLK III are working to unite communities
How Steph Curry and MLK III are working to unite communities through service
Dem. governor on how she used National Guard to combat crime
New Mexico's Democratic governor explains how state used National Guard to combat crime
Book explores how misogyny is replicated in AI and new tech
'The New Age of Sexism' explores how misogyny is replicated in AI and emerging tech
Conservative activist Charlie Kirk killed at event in Utah
Prominent conservative activist Charlie Kirk killed at event in Utah
The potential consequences of Israel's strike in Qatar
The potential consequences of Israel's strike on Hamas in Qatar
Putin is mocking Trump, Polish foreign minister says
'Putin is mocking' Trump, Polish foreign minister says after Russian drone incursion
News Wrap: Fed governor can stay on job as firing challenged
News Wrap: Judge says Fed governor can stay on job as she challenges firing
Dan Brown on his new thriller, 'The Secret of Secrets'
Dan Brown on the mysteries and mayhem in his new thriller, 'The Secret of Secrets'
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
MAHA report 'not about actions,' food policy expert says
MAHA report 'not about actions,' food policy expert says
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 5, 2025 - PBS News Hour full episode
September 5, 2025 - PBS News Hour full episode
September 4, 2025 - PBS News Hour full episode
September 4, 2025 - PBS News Hour full episode
September 3, 2025 - PBS News Hour full episode
September 3, 2025 - PBS News Hour full episode
September 2, 2025 - PBS News Hour full episode
September 2, 2025 - PBS News Hour full episode
September 1, 2025 - PBS News Hour full episode
September 1, 2025 - PBS News Hour full episode
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
