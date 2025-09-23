100 WVIA Way
WVIA Wins Five Mid-Atlantic Emmy Awards, Including Overall Excellence
PBS News Hour

September 23, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 266 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, President Trump rails against immigration and efforts to combat climate change during a speech before the UN General Assembly. A man arrested for trying to assassinate Trump at his Florida golf course last year is convicted on all charges. Plus, we sit down with the first bishop in the U.S. appointed by the first American pope to discuss issues facing the nation.

Aired: 09/22/25 | Expires: 10/23/25
Watch 57:46
PBS News Hour
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E265 | 57:46
Watch 10:28
PBS News Hour
Brazil’s Lula pushes for ‘civilized relationship’ with U.S.
Brazil’s Lula pushes for ‘civilized relationship’ with U.S. amid tensions with Trump
Clip: S2025 E265 | 10:28
Watch 7:52
PBS News Hour
Head of UN nuclear watchdog on the status of Iran's program
'We cannot afford another crisis,' IAEA head says as Iran suspends cooperation
Clip: S2025 E265 | 7:52
Watch 6:32
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on future of MAGA movement
Tamara Keith and Amy Walter on the future of the MAGA movement
Clip: S2025 E265 | 6:32
Watch 10:34
PBS News Hour
Health experts respond to Trump's claims on autism, vaccines
Health experts respond to Trump's claims linking autism to acetaminophen
Clip: S2025 E265 | 10:34
Watch 4:14
PBS News Hour
Trump escalates promises of retribution against enemies
At Kirk memorial, Trump escalates promises of political retribution against his enemies
Clip: S2025 E265 | 4:14
Watch 6:06
PBS News Hour
Trump pressures Bondi to prosecute his political opponents
Ex-DOJ official weighs in on Trump pressuring Bondi to prosecute political opponents
Clip: S2025 E265 | 6:06
Watch 5:54
PBS News Hour
News Wrap: ABC reinstating Jimmy Kimmel’s late-night show
News Wrap: ABC reinstating Jimmy Kimmel’s late-night show
Clip: S2025 E265 | 5:54
Watch 5:55
PBS News Hour
Tens of thousands attend memorial service for Charlie Kirk
Tens of thousands attend memorial service for conservative leader Charlie Kirk
Clip: S2025 E264 | 5:55
Watch 26:45
PBS News Hour
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E264 | 26:45
