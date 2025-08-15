Coffee Inclusive
350 Kennedy Boulevard
Suite 12
Pittston, PA 18640
Phone: (570) 299-5273
Email: info@coffeeinclusive.org
Guests: Frank Bartoli, CEO, Coffee Inclusive
Christina Wesley, Barista, Coffee Inclusive
Mission: A center of inclusion focusing on education, activity, advocacy, training and employment for people with diverse abilities and the community in general.
Committed to creating inclusive and sustainable lives for people with disabilities.
Hours: Monday- Friday 7 am-4 pm
Saturday & Sunday-8 am-2 pm
Social Media Platforms: Instagram/Facebook