100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
STAND WITH WVIA: Federal Funding Is Cut, Click Here To Support Our Essential Services Now.
Community Connection

Coffee Inclusive

Published August 15, 2025 at 12:27 AM EDT
Ways To Subscribe

Coffee Inclusive
350 Kennedy Boulevard
Suite 12
Pittston, PA  18640
Phone: (570) 299-5273
Email: info@coffeeinclusive.org

Guests: Frank Bartoli, CEO, Coffee Inclusive
Christina Wesley, Barista, Coffee Inclusive

Mission:  A center of inclusion focusing on education, activity, advocacy, training and employment for people with diverse abilities and the community in general.
Committed to creating inclusive and sustainable lives for people with disabilities.

Hours: Monday- Friday 7 am-4 pm
Saturday & Sunday-8 am-2 pm

Social Media Platforms: Instagram/Facebook

Community Connection