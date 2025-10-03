Monroe County Dementia Coalition
Monroe County Dementia Coalition
P.O. Box 86
Shawnee-On-Delaware, PA 18356
Email: www.functionalcognitiveconsulting.com
Phone: (570) 236-3380
Guest: Barbara Van Nortwick, M.Ed, OTR/L, CDP--Co-Founder
Functional Cognitive Consulting, LLC
Guest: Conni Dilego, MS--Co-Founder
Phone: (774)-454-5010
Community Foundation of Monroe County
P.O. Box 1002
Stroudsburg, PA 18360
Guest: Samantha Holbert--Executive Director
Phone: (570) 213-9083
Email: cfmcpa.org
Director@cfmcpa.org