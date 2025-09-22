5 Shows to Hear This October on WVIA Radio

Cosi Fan Tutte /Mozart
Saturday, October 4, 1pm
From LA Opera in Los Angeles, California. Erica Petrocelli (Fiordiligi), Rihab Chaieb (Dorabella), Ana María Martínez (Despina), Anthony León (Ferrando), Justin Austin (Guglielmo), Rod Gilfry (Don Alfonso), James Conlon (conductor)
Giulio Cesare / Handel
Saturday, October 11, 1pm
From the Salzburg Festival. Christophe Dumaux (Giulio Cesare), Olga Kulchynska (Cleopatra), Lucile Rechardot (Cornelia), Federico Florio (Sesto), Yurly Mynenko (Tolomeo), Adrey Zhilikhovsky (Achilla), Jake Ingbar (Nireno), Salzburg Bach Choir, Michael Schneider (chorus director), Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm (conductor)
Louise / Charpentier
Saturday, October 18, 1pm
From the Salzburg Festival. Elsa Dreisig (Louise), Adamn Smith (Julien), Sophie Koch (Mother), Nicolas Courjal (Father), Grégoire Mour (Un Marchand d’habits), Annick Massis (Balayeuse), Marianne Croux (Irma), Carol Garcia (Gertrude), Karolina Bengtsson (Camille), Marie Thérèse Keller (Madeleine), Julie Pasturaud (Marguerite), Marion Bergez-Pascal (Élise), Marion Lebègue (Suzanne), Jennifer Courceir (Blanche), Céleste Pinel (L’Apprentie), Frédéric Caton (Le Bricoleur), Lyon Opera Children’s Chorus, Lyon Opera Chorus and Orchestra, Giacomo Sagripanti (conductor)
Pearl Fishers / Bizet
Saturday, October 25, 1pm
From Les Musiciens du Louvre/Aix-en-Provence Festival. Elsa Benoit (Leïla), Pene Pati (Nadir), Florian Sempey (Zurga), Edwin Crossley-Mercer (Nourabad), Grand Avignon Opera Chorus, Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (conductor).
Concierto
Sundays, 2pm
Concierto presents classical music in English and in Spanish. Music by Spanish and Latin American composers is alternated with classical favorites performed by Hispanic artists. Concierto is the first classical music program to specifically target Latino listeners. Host Frank Dominguez presents classical music in English and in Spanish. Music by Spanish and Latin American composers such as Enrique Granados and Astor Piazzolla is alternated with classical favorites performed by Hispanic artists such as conductor Gustavo Dudamel, pianist Gabriela Montero, guitarist Manuel Barrueco, and singer Placido Domingo. Through its bilingual presentation, Concierto provides an entry point for Latinos interested in learning more about classical music. It also appeals to Hispanics already familiar with classical music by celebrating the diversity of their culture and its contributions to classical music.