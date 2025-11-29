November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Questions emerge about National Guard shooter's motives and the impact on immigrants
Trump vows to stop immigration from poorer countries after fatal National Guard shooting
Tips for holiday shopping in a year when prices are rising
Long-overlooked marvel of ancient Indigenous engineering gets validation in Ohio
News Wrap: Trump says he will cancel Biden's executive actions signed with autopen
Capehart and Wehner on Trump's reaction to the National Guard shooting
PBS News launches 'Settle In' podcast with lessons from the 1929 stock market crash
The long road from a Christmas tree farm to your home
Top Zelenskyy aide resigns in midst of Ukraine corruption scandal
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode