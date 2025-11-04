November 4, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Voters cast ballots in elections that could signal future of U.S. politics
News Wrap: At 35 days, government shutdown ties record for longest in history
Trump’s tariffs face Supreme Court test as businesses challenge his power to impose them
A look at Dick Cheney's influential and polarizing legacy
New book 'Injustice' explores Trump's decade-long effort to politicize DOJ
California redistricting battle becomes expensive and deeply divisive
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
SNAP benefits will be partially funded as shutdown stretches on, White House says
Tamara Keith and Amy Walter on what to watch in Tuesday's elections
News Wrap: Famine spreads to 2 regions of war-torn Sudan
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
October 30, 2025 - PBS News Hour full episode
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode