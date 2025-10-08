100 WVIA Way
PBS News Hour

October 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 281 | 57m 46s

October 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/07/25 | Expires: 11/07/25
Extras
Watch 3:18
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on inclusive communities
A Brief But Spectacular take on building inclusive communities
Clip: S2025 E281 | 3:18
Watch 6:55
PBS News Hour
ICE detains man married to U.S. citizen
'My husband is not a threat': ICE detains man married to U.S. citizen
Clip: S2025 E281 | 6:55
Watch 6:12
PBS News Hour
'What We Can Know' depicts a world ravaged by climate change
Ian McEwan's 'What We Can Know' depicts life in a world ravaged by climate change
Clip: S2025 E281 | 6:12
Watch 8:35
PBS News Hour
Wisconsin group draws conservatives into unity efforts
Wisconsin group defies trend by drawing more conservatives into bridge-building efforts
Clip: S2025 E281 | 8:35
Watch 8:34
PBS News Hour
Palestinians in Gaza share stories of loss and suffering
Palestinians in Gaza share stories of loss and suffering after 2 years of war
Clip: S2025 E281 | 8:34
Watch 6:38
PBS News Hour
Airports face delays as shutdown deepens ATC staffing woes
Airports face delays as shutdown deepens air traffic control staffing woes
Clip: S2025 E281 | 6:38
Watch 4:55
PBS News Hour
Comey pleads not guilty on charges he lied to Congress
Comey pleads not guilty in case his lawyers say is politically motivated
Clip: S2025 E281 | 4:55
Watch 4:23
PBS News Hour
Israel, Hamas agree to first phase of deal to end Gaza war
Israel and Hamas agree to first phase of deal to end Gaza war
Clip: S2025 E281 | 4:23
Watch 6:53
PBS News Hour
News Wrap: Man charged with starting Pacific Palisades fire
News Wrap: Man accused of starting Pacific Palisades fire arrested
Clip: S2025 E281 | 6:53
Watch 57:46
PBS News Hour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E279 | 56:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E272 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E271 | 26:45