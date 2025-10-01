October 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Rep. Lawler calls Democrats 'hypocritical' to risk shutdown over health care subsidies
At gathering of military leaders, Trump hints at deployment in U.S. cities
News Wrap: Pfizer agrees to cut drug prices to avoid tariffs
Democrats battling with GOP to avoid 'devastating' health care cuts, Rep. Ivey says
Government barreling toward shutdown with Congress in partisan deadlock
Why so many mothers with young children are leaving the workforce
In 'Terms of Respect,' Princeton president argues colleges are encouraging free speech
Tamara Keith and Amy Walter on Democrats' approach to negotiations with Trump
How artists and musicians are responding to Trump's 2nd term
