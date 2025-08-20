La líder regional de Penn State en NEPA anunció su renuncia y regresará a las aulas

La rectora regional de Penn State, quien dirigió los campus de Hazleton, Scranton y Wilkes-Barre a través de la incertidumbre esta primavera, dejará el cargo y regresará al salón de clases.

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

Elizabeth Wright se desempeñó en el puesto recién creado desde el año pasado , mientras Penn State buscaba consolidar sus campus de la Commonwealth. Cuando la junta directiva de la universidad votó en mayo para cerrar siete campus, incluido Wilkes-Barre, Wright prometió ayudar con la transición y dijo que Penn State sigue comprometida con el noreste de Pensilvania.

"Estoy increíblemente agradecida con la facultad, el personal, los estudiantes y los socios leales en aquí en el noreste, y con mis colegas en Penn State, por su apoyo, colaboración y dedicación apasionada", dijo Wright en el anuncio del miércoles.

"Juntos, hemos logrado mucho a través de iniciativas como el Programa de Becarios Pasco L. Schiavo, nuestra asociación con el Distrito Escolar del Área de Hazleton y la creación de experiencias fuera del aula, como el jardín de estudiantes, el invernadero y el colmenar en Scranton. En este próximo capítulo, espero volver a lo que me inspiró por primera vez a trabajar en la educación superior: la oportunidad de trabajar codo con codo con los estudiantes todos los días".

Wright volverá a enseñar inglés

La renuncia de Wright es efectiva el 31 de agosto. Permanecerá en Penn State como profesora asociada de inglés. Durell Johnson, director académico de Penn State Scranton, se desempeñará como canciller regional interino a partir del 1 de septiembre.

Aimee Dilger / Noticias WVIA La canciller regional Elizabeth Wright habla en una conferencia de prensa sobre el cierre del campus de Wilkes-Barre.

Wright fue nombrada rectora regional en 2024 después de servir dos años como rector del campus de Hazleton. Copresidió el Portafolio Académico y la Revisión del Programa de Penn State y formó parte del grupo de trabajo de recomendación del Commonwealth Campus convocado la primavera pasada por la presidenta Neeli Bendapudi.

"Liz ha liderado con visión estratégica y corazón durante un período de profunda transición", dijo Renata Engel, vicepresidenta interina de Commonwealth Campuses y canciller ejecutiva, en el anuncio. "Sin falta, ha sido una líder que pone a las personas en primer lugar, especialmente a nuestros estudiantes, abordando su trabajo con creatividad, perspicacia y dedicación incansable. Si bien extrañaremos su liderazgo, su profundo cuidado por los campus a los que sirve y su compromiso con el avance de la misión de Penn State han marcado una diferencia duradera, una que continuará cuando regrese a la facultad".

Wright comenzó su carrera en Penn State Hazleton en 2000 como instructora de inglés y luego avanzó a profesora asociada. Fue nombrada directora de asuntos académicos en el campus en 2012 y decana asociada de asuntos académicos en la Oficina del Vicepresidente de los Campus de la Commonwealth en 2019.