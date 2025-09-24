Hazleton da la bienvenida a un laboratorio de ciencias, el primero de su tipo en la región.

Hazleton está a punto de convertirse en el hogar de una de las primeras instalaciones de investigación en ciencias vegetales de su tipo en la nación, un proyecto que promete no solo expandir el descubrimiento científico, sino también invertir directamente en los estudiantes, la fuerza laboral y la economía futura de la región.

Vital Plant Science Research, una organización sin fines de lucro conocida por su programación práctica de STEM, como el autobús STEAM recientemente inaugurado, ha anunciado planes para abrir un nuevo laboratorio en 1 South Church Street, Suite 100, la antigua oficina del congresista Lou Barletta, así como un sitio complementario en Lackawanna College en East Broad Street.

Se espera que el proyecto cree 25 puestos de trabajo a tiempo completo en su primer año, al mismo tiempo que continuaran su asociación con el Distrito Escolar del Área de Hazleton y las universidades locales para expandir la educación STEM. Los estudiantes tendrán acceso a equipos de laboratorio avanzados, pasantías y talleres que conectan el aprendizaje en el aula con la ciencia del mundo real.

"Esta es una gran victoria para nuestra comunidad", dijo David Minnig, director de operaciones de Vytal Plant Science Research. "Los estudiantes de Hazleton aprenderán con el mismo tipo de herramientas que normalmente solo verías en las universidades de las grandes ciudades. Eso cambia el futuro".

Respaldada por una subvención federal de $ 2 millones ya asegurada a través del ex congresista Matt Cartwright y ahora buscando $ 300,000 adicionales en fondos de subvención LSA para equipos de laboratorio, la instalación tiene como objetivo abrir nuevos caminos tanto en investigación como en educación.

Un modelo nacional con raíces locales

Según el representante del proyecto Minnig, la instalación creará 25 puestos de trabajo a tiempo completo en su primer año, lo que agregará un impulso significativo a la creciente economía de innovación de Hazleton. Pero el alcance del proyecto se extenderá mucho más allá de las cifras de empleo.

El laboratorio operará como un centro de investigación y una plataforma educativa, diseñada en asociación con escuelas locales para integrar el plan de estudios STEM K-12, la capacitación de maestros y la participación de los estudiantes en el mundo real. Los estudiantes obtendrán acceso a equipos y programación de laboratorio avanzados, exponiéndolos a campos que a menudo permanecen fuera de su alcance en ciudades más pequeñas.

"Esto es más que un laboratorio, es un puente entre el aula y el futuro de la ciencia", comentó un comisionado de planificación durante la revisión. "El hecho de que esté comenzando aquí en Hazleton lo hace aún más especial".

Robert Collado / Noticias WVIA Los comisionados de planificación urbana escuchan a algunos de los expositores.

Impacto en Hazleton y más allá

El modelo de doble ubicación permitirá que el programa llegue a los estudiantes directamente en Lackawanna College, al tiempo que ancla sus principales operaciones de investigación en el centro, reforzando el estatus de Hazleton como un centro educativo en crecimiento. Instituciones como Charis Academy, Luzerne County Community College y Penn State ya mantienen una huella en la ciudad, y este proyecto se suma al impulso.

Los funcionarios enfatizaron la importancia nacional del proyecto. Como uno de los primeros laboratorios de investigación de plantas sin fines de lucro de su tipo en el país, podría servir como un prototipo para integrar la investigación y el desarrollo de estudiantes, lo que podría informar iniciativas similares en todo el país.

Financiamiento, supervisión y próximos pasos

Durante las deliberaciones, la Comisión de Planificación de Hazleton reconoció el ajustado cronograma de la subvención, pero votó por unanimidad para recomendar la aprobación, citando el potencial transformador del laboratorio. Minnig aseguró a los comisionados que el proyecto avanzaría incluso si no se otorgaba la financiación completa de LSA, gracias a múltiples fuentes de financiamiento y una fuerte supervisión de la junta.

La propuesta ahora se dirige al Concejo Municipal de Hazleton, donde se espera la aprobación final. Si se aprueba, la construcción y la instalación de equipos podrían comenzar a finales de este año, preparando el escenario para que los estudiantes accedan a las instalaciones a partir de 2026.

Un punto de inflexión para la comunidad

Para una ciudad que alguna vez se definió por las minas de carbón y la manufactura, la adición de una instalación de investigación de alta tecnología representa un cambio simbólico y práctico. Hazleton se está convirtiendo en un centro de innovación, educación y oportunidades, asegurando que los estudiantes locales, muchos de ellos de familias inmigrantes y de clase trabajadora, se expongan a las herramientas y carreras que darán forma al siglo XXI.

"Este proyecto no solo pone a Hazleton en el mapa", dijo Minnig. "Pone a nuestros hijos en el camino para ser los científicos, ingenieros e innovadores del mañana".