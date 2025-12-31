100 WVIA Way
PBS News Hour

December 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 365 | 57m 46s

December 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/30/25 | Expires: 01/30/26
Extras
Watch 1:26
PBS News Hour
News Wrap: Iran vows crackdown on 'rioters' amid protests
News Wrap: Iran vows crackdown on 'rioters' amid protests over economy
Clip: S2026 E3 | 1:26
Watch 4:03
PBS News Hour
U.S. military captures Venezuela's Maduro in surprise strike
Trump says U.S. will 'run' Venezuela after capturing Maduro in surprise military strike
Clip: S2026 E3 | 4:03
Watch 3:05
PBS News Hour
Venezuelans react to Maduro's capture by U.S. forces
How Venezuelans in Caracas are reacting to Maduro's capture by U.S. forces
Clip: S2026 E3 | 3:05
Watch 4:23
PBS News Hour
Former U.S. ambassador analyzes goal of Maduro regime change
Former U.S. ambassador to Venezuela analyzes goal of Maduro regime change
Clip: S2026 E3 | 4:23
Watch 6:45
PBS News Hour
San Francisco sues food companies over ultra-processed foods
Why San Francisco is suing top U.S. food manufacturers over ultra-processed foods
Clip: S2026 E3 | 6:45
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 4:12
PBS News Hour
Census officials work to count every person in remote Alaska
Census officials work to count every person in Alaska's most remote places
Clip: S2026 E3 | 4:12
Watch 57:46
PBS News Hour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 5:42
PBS News Hour
News Wrap: Investigators say sparklers started deadly fire
News Wrap: Swiss investigators believe sparklers started deadly fire inside ski resort bar
Clip: S2026 E2 | 5:42
Watch 11:12
PBS News Hour
Grenell defends Trump's Kennedy Center takeover
'We cannot have art institutions that lose money': Grenell defends Kennedy Center takeover
Clip: S2026 E2 | 11:12
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E362 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E361 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E360 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46