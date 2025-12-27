December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
News Wrap: Russia strikes Kyiv a day before Trump and Zelenskyy’s meeting
Scientists work to decode wolf howls in Yellowstone with AI technology
How a company in landlocked Nebraska is helping fight plastic pollution in oceans
Film critics look back at 2025 and name their picks for the year’s best
British panto production blends holiday tradition with Muslim culture and humor
White House pushes to dismantle leading climate and weather research center
Brooks and Atkins Stohr on Trump's return and its impact on the country
Imran Ahmed on Trump's threat to deport him over 'censorship' for countering online hate
News Wrap: Relentless rain adds to California's wettest holiday season in decades
Breaking down U.S. strikes on ISIS in Nigeria and the complicated conflict there
Latest Episodes
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode