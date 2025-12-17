December 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Nick Reiner facing first-degree murder charges in killing of his parents
Jobs report reveals cooling labor market and 'uneven economy,' analyst says
GOP Sen. Cassidy on addressing rising health care costs and expiring subsidies
How the Affordable Care Act subsidies work and who depends on them
What’s in the massive defense bill giving the military more funding than requested
Why investigators are struggling to find the Brown University gunman
A rare look inside Hezbollah's secretive bunkers seized by Lebanon's military
A Brief But Spectacular take on the power of trees and creating a cooler future
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode