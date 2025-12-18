100 WVIA Way
PBS News Hour

December 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 352 | 57m 46s

December 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/17/25 | Expires: 01/17/26
Watch 26:44
PBS News Hour
Trump addresses the nation from the White House
Trump addresses the nation from the White House
Special: 26:44
Watch 7:04
PBS News Hour
What the marijuana policy shift means for cannabis research
What the federal marijuana policy shift means for cannabis use and research
Clip: S2025 E352 | 7:04
Watch 8:00
PBS News Hour
Poet Billy Collins explores love, loss, life in 'Dog Show'
Poet Billy Collins explores love, loss and life in 'Dog Show'
Clip: S2025 E352 | 8:00
Watch 5:08
PBS News Hour
U.S. weapons package for Taiwan angers China
What’s in the U.S. weapons package for Taiwan and why China is angry
Clip: S2025 E352 | 5:08
Watch 6:06
PBS News Hour
Ex-ambassador: Blockade could have chilling effect on Maduro
Venezuela oil blockade could have 'chilling effect' on Maduro, ex-ambassador says
Clip: S2025 E352 | 6:06
Watch 7:05
PBS News Hour
Trump administration moves to restrict gender affirming care
Trump administration moves to restrict gender affirming care for minors nationwide
Clip: S2025 E352 | 7:05
Watch 7:33
PBS News Hour
News Wrap: Greg Biffle and family killed in plane crash
News Wrap: NASCAR's Greg Biffle and family among 7 killed in North Carolina plane crash
Clip: S2025 E352 | 7:33
Watch 5:55
PBS News Hour
Fact-checking Trump's politically charged prime-time speech
Fact-checking Trump's claims in his politically charged prime-time speech
Clip: S2025 E352 | 5:55
Watch 6:11
PBS News Hour
Chicago Fed president on the economy's mixed signals
Chicago Fed president on the economy's mixed signals
Clip: S2025 E352 | 6:11
Watch 8:39
PBS News Hour
Colorado becomes refuge for Texas trans teen seeking care
Colorado becomes refuge for Texas family seeking gender-affirming care for trans teen
Clip: S2025 E351 | 8:39
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E349 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS News Hour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45