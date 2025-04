Día del Tulipán en Hazleton: Una celebración de la primavera, la comunidad y la generosidad

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

En una impresionante explosión de color primaveral, el Parque Comunitario CAN DO en el centro de Hazleton se transformó este fin de semana en un paraíso floral para el primer Día del Tulipán de la ciudad. El evento atrajo a más de 4.000 asistentes, cada uno de los cuales fue recibido por la radiante vista de más de 50.000 tulipanes en flor, generosamente donados por Van Hoekelen Greenhouses Inc. de McAdoo.

La idea del Día del Tulipán fue traída originalmente a la ciudad de Hazleton por los propios Van Hoekelen Greenhouses, cuya pasión por la comunidad y el embellecimiento desencadenó toda la iniciativa.

"Este evento fue inspirado por los propios propietarios de Van Hoekelen", dijo Joselyn Sterenchock, Directora de Desarrollo Económico de Greater Hazleton CAN DO, Inc. "Se acercaron a la ciudad para hacerlo y, por supuesto, estábamos encantados de ser anfitriones en el centro. ¡Se veía tan hermoso! Hicieron un trabajo increíble".

La vibrante reunión fue el resultado de una fuerte asociación comunitaria entre Van Hoekelen Greenhouses, la Ciudad de Hazleton, el Fondo de Revitalización de Hazleton del Alcalde Jeff Cusat y la Alianza para el Progreso del Centro de Hazleton. Juntos, convirtieron el parque en una celebración de unidad, crecimiento y belleza compartida.

"CAN DO Park en el centro de Hazleton se transformó en una impresionante exhibición de color", agregó Christine Galuska, Gerente de Proyectos Especiales del Ayuntamiento de Hazleton. "Los tulipanes, generosamente donados por Van Hoekelen Greenhouses, crearon una impresionante exhibición que cautivó a los visitantes. A cada persona que asistió se le dio una bolsa, cortesía del Fondo de Revitalización del Alcalde Cusat Hazleton, lo que les permitió elegir y llevarse a casa 10 tulipanes de su elección".

El ambiente festivo fue amenizado por un animado DJ, patrocinado por la Alianza para el Progreso del Centro de Hazleton, y un café de cortesía proporcionado por la Liga de Arte de Hazleton. Los camiones de comida se alinearon en el parque, ofreciendo una variedad de sabores locales mientras familias, amigos y vecinos se reunían para disfrutar de la música, las risas y la alegría primaveral.

El Día del Tulipán fue más que un espectáculo visual, fue una celebración de la colaboración y el orgullo de la comunidad. "El evento fue más que una simple exhibición floral, fue un testimonio del poder de la comunidad, la colaboración y la alegría compartida de experimentar algo hermoso juntos", señaló Galuska.

Con su abrumador éxito, muchos en Hazleton tienen la esperanza de que el Día del Tulipán se convierta en una tradición anual, uniéndose a las filas de celebraciones similares en ciudades como San Francisco y Nueva York.