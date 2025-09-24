Lackawanna College abrirá tres centros de comercio calificado en todo el estado

La expansión de Lackawanna College continua, ya que la escuela planea abrir tres nuevos centros satélites.

Los centros, en Bethlehem, Chambersburg y Greensburg, se centrarán en oficios calificados, anunció la escuela el martes.

Los cursos pueden comenzar a partir del semestre de primavera de 2026, pendiente de la aprobación del Departamento de Educación de EE. UU. La universidad ya ha recibido la aprobación de la Comisión de Educación Superior de Middle States.

Programas de oficios calificados

Las tres ubicaciones ofrecerán un programa de grado asociado en tecnología de soldadura y fabricación. La ubicación de Bethlehem también ofrecerá programas de grado asociado en carpintería y tecnología de la construcción, así como en tecnología eléctrica. La ubicación de Greensburg está programada para lanzar su programa de tecnología eléctrica en el otoño de 2026.

Los programas de certificación y los programas de grado adicionales, como HVAC, están planificados para el futuro en cada ubicación.

Expansión de Lackawanna College

La expansión de la universidad, con sede en Scranton, se produce después de la fusión de este verano con Peirce College, con sede en Filadelfia. Peirce, que ofrece educación principalmente en línea, ahora es parte de Lackawanna.

Las nuevas ubicaciones satélite fortalecerán los programas de educación técnica y fabricación de Lackawanna al tiempo que expandirán la presencia geográfica de la universidad en el sur y oeste de Pensilvania, según Jill Murray, presidenta y directora de innovación de Lackawanna.

"Existe una creciente necesidad en Pensilvania de trabajadores altamente calificados en oficios clave, incluidos soldadura, electricidad, construcción y carpintería. Con la adición de estos tres centros satélites, estamos estableciendo una sólida cartera de trabajadores calificados en las comunidades a las que servimos", dijo Murray en un comunicado de prensa. "Los estudiantes de hoy merecen más caminos hacia carreras exitosas en sus ciudades natales. En Lackawanna, estamos enfocados en expandir e invertir en programas que permitan a los residentes de Pensilvania aprender, trabajar y tener un impacto en sus comunidades".

La inscripción en los tres nuevos centros ya está abierta.