CHOP Out Hunger
CHOP Out Hunger (Scranton Branch)
1739 Dickson Avenue
Scranton, PA 18509
Phone: (570) 209-7675
CHOP Out Hunger (Towanda Branch)
2 Elizabeth Street
Towanda, PA 18848
Phone: (570) 485-5050
Email: www.chopouthunger.org
Hours: Monday through Friday from 9 am-2 pm
Guest: Danielle (Dani) Ruhf, Founder CHOP Out Hunger
Mission: The mission of CHOP Out Hunger is to create an entire generation that doesn't know hunger through innovative and collaborative outreach partnerships.
Social Media Platforms :Facebook/ Instagram/ YouTube