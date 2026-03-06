100 WVIA Way
Community Connection

CHOP Out Hunger

Published March 6, 2026 at 12:51 AM EST
CHOP Out Hunger (Scranton Branch)
1739 Dickson Avenue
Scranton, PA  18509
Phone: (570) 209-7675

CHOP Out Hunger (Towanda Branch)
2 Elizabeth Street
Towanda, PA  18848
Phone: (570) 485-5050

Email: www.chopouthunger.org
Hours: Monday through Friday from 9 am-2 pm

Guest: Danielle (Dani) Ruhf, Founder CHOP Out Hunger

Mission: The mission of CHOP Out Hunger is to create an entire generation that doesn't know hunger through innovative and collaborative outreach partnerships.

Social Media Platforms :Facebook/ Instagram/ YouTube

