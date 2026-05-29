Community Connection

Child Development Center of NEPA

Published May 29, 2026 at 12:12 AM EDT
Child Development Center of NEPA
147 1/2 Amber Lane
Wilkes-Barre, PA  18702
Phone: (570) 829-2446--Office
(570) 829-1660--Fax
(570) 706-6288--Cell

Email:  info@cdcnepa.org
AWinslow@cdcnepa.org

Hours of Operations: Monday through Friday--7:30 AM-5:30 PM
Closed Saturday and Sunday.

Guest: Ashley Winslow, Executive Director, Child Development Council of NEPA

Mission: To provide the highest quality of child care possible for all children entrusted to our care while promoting their social, emotional, physical, and intellectual development.

Social Media Platforms: Facebook

ADDITIONAL SITES:

Hazleton Child Development Center
225 East Fourth Street
Hazleton, PA  18201
Phone: (570) 455-6647
Center Director: Crystal Peters
Email: hazcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

Kiddie Space Heights Child Development Center
145 Amber Lane
Wilkes-Barre, PA  18702
Phone: (570) 824-7660
Center Director: Chrissy Adamczyk
Email: kshcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

Nesbitt Child Development Center
549 Wyoming Avenue
Kingston, PA  18704
Phone: (570) 287-3592
Center Director: Molly Malloy
Email: nesbittcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

South Wilkes-Barre Child Development Center (St. Peter's Church)
1000 South Main Street
Wilkes-Barre, PA  18706
Center Director: Donna Witkowski
Email: swbcdcnepa-org.us.stackstaging.com

Tunkhannock Child Development Center (Father Nallin Hall)
20 Second Street
Tunkhannock, PA  18657
Center Director: Ali Cleveland
Email: wpcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

West Pittston Child Development Center
Rear 827 Exeter Avenue
West Pittston, PA  18643
Center Director: Joe Dudeck
Email: wpcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

Wilkes-Barre Child Development Center
161 East Market Street
Wilkes-Barre, PA 18702
Center Director: Pam Kerns
Email: wbcdc@cdcnepa-org.us.stackstaging.com

