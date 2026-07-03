V.A.L.O.R. Clinic Foundation
V.A.L.O.R. Clinic Foundation
P.O.Box 315
Brodheadsville, PA 18322
Phone: (570) 664-6468
Email: valorclinic.org
Paul's House VALOR Foundation Clinic
1130 Scenic Drive
Kunkletown. PA 18058
Hours of Operation: Monday-Friday, 9 am-5 pm
Guests: Mark Baylis, Founder and CEO
Erin Kelly
Mission: Veterans Assisted Living Outreach (V.A.L.O.R) assists veterans in accessing benefits, securing emergency or transitional shelter,
and providing long-lasting resources for Post Traumatic Stress.
Social Media Platforms: Facebook/ LinkedIn/ X (Twitter)/ Instagram