McBride Memorial Library
McBride Memorial Library
500 N. Market Street
Berwick, PA 18603
Phone: (570) 752-2241
Email: info@mcbridelibrary.org
Hours of Operation: Monday--10 am-8 pm
Tuesday--10 am-8 pm
Wednesday--10 am-6 pm
Thursday--10 am- 6 pm
Friday--10 am-6 pm
Saturday--9 am-4 pm
Sunday--CLOSED
Guest: Amanda Wanner, Adult and Administrative Services Librarian, McBride Memorial Library
Mission: To inspire life-long learning through books, audio, digital and diverse programs for children and adults,
McBride Memorial Library offers a variety of social opportunities and serves as a community hub to bring people together and discover new and traditional ways
the library fosters a stronger community.
Social Media Platforms: Facebook/ X (Twitter)