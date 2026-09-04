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Community Connection

McBride Memorial Library

Published September 4, 2026 at 8:58 AM EDT
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McBride Memorial Library
500 N. Market Street
Berwick, PA  18603
Phone: (570) 752-2241

Email: info@mcbridelibrary.org
Hours of Operation: Monday--10 am-8 pm
Tuesday--10 am-8 pm
Wednesday--10 am-6 pm
Thursday--10 am- 6 pm
Friday--10 am-6 pm
Saturday--9 am-4 pm
Sunday--CLOSED

Guest: Amanda Wanner, Adult and Administrative Services Librarian, McBride Memorial Library

Mission: To inspire life-long learning through books, audio, digital and diverse programs for children and adults,
McBride Memorial Library offers a variety of social opportunities and serves as a community hub to bring people together and discover new and traditional ways
the library fosters a stronger community.

Social Media Platforms: Facebook/ X (Twitter)

Community Connection