Stuart Tank Memorial Museum
Stuart Tank Memorial Museum
Phone: (570) 350-9675
Email: BerwickStuartTank@gmail.com
Hours: Tuesday--11 am-5 pm
Friday--2 pm-8 pm
Saturday--11 am-5 pm
or by appointment.
Guest: David Kovach, Director, Stuart Tank Memorial Museum
Mission: The Stuart Tank Memorial Association mission is to locate a Berwick-built Stuart Tank
and return it as a permanent memorial, while honoring the American Car and Foundry Company workers
who built over 15,000 Stuart Light Tanks during World War II along the soldiers, Marines and Allies
who operated them.
Social Media Outlets: Facebook