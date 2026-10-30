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Stuart Tank Memorial Museum

Published October 30, 2026 at 9:22 AM EDT
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Stuart Tank Memorial Museum

309 North Vine Street

Berwick, PA  18603

Phone: (570) 350-9675

Email: BerwickStuartTank@gmail.com

Hours: Tuesday--11 am-5 pm

Friday--2 pm-8 pm

Saturday--11 am-5 pm

 or by appointment.

Guest: David Kovach, Director, Stuart Tank Memorial Museum

Mission: The Stuart Tank Memorial Association mission is to locate a Berwick-built Stuart Tank

and return it as a permanent memorial, while honoring the American Car and Foundry Company workers

who built over 15,000 Stuart Light Tanks during World War II along the soldiers, Marines and Allies

who operated them.

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