Fife & Drom
A New York-based alternative blues-rock quartet originally from Wilkes-Barre, PA. Fife and Drom is co-led by the wife-husband duo of Abby Ahmad and Mark Marshall. The April 2014 session features all original music spotlighting their eclectic take on blues-rock.
Homegrown Music Podcast #34:
Fife and Drom (April 2024)
- Ghosts 4:15
- Wicked Tongue * 3:45
- Black Widow 5:06
- Who Do You Think You’re Foolin’ 4:39
- Runaway 4:28
- Barnburner 2:36
- Ninety Years (percussion by all) 4:42
Total Time: 29:55
(All compositions by Abby Ahmad and Mark Marshall)
Abby Ahmad: guitar and lead vocal
Mark Marshall: lead guitar
Adam Minkoff: bass and backing vocals
Sean Dixon: drums
Produced and Engineered by George Graham
Recorded April 30, 2014
Mixed May 22, 2014 except (*) on May 28, 2014
Digitally Edited May 30, 2014