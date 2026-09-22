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Homegrown Music Podcast

Fife & Drom

Published September 22, 2026 at 9:40 AM EDT

A New York-based alternative blues-rock quartet originally from Wilkes-Barre, PA. Fife and Drom is co-led by the wife-husband duo of Abby Ahmad and Mark Marshall. The April 2014 session features all original music spotlighting their eclectic take on blues-rock.

Homegrown Music Podcast #34:
Fife and Drom (April 2024)

  1. Ghosts 4:15
  2. Wicked Tongue  * 3:45
  3. Black Widow 5:06
  4. Who Do You Think You’re Foolin’ 4:39
  5. Runaway 4:28
  6.  Barnburner 2:36
  7.  Ninety Years (percussion by all) 4:42

Total Time: 29:55

(All compositions by Abby Ahmad and Mark Marshall)

Abby Ahmad: guitar and lead vocal
Mark Marshall: lead guitar
Adam Minkoff: bass and backing vocals
Sean Dixon: drums

Produced and Engineered by George Graham

Recorded April 30, 2014
Mixed May 22, 2014 except (*) on May 28, 2014
Digitally Edited May 30, 2014

Homegrown Music Podcast