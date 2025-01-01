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Antiques Roadshow

Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque

Season 30 Episode 18 | 2m 34s

Check out Angela Past's appraisal of a late 19th C. Wagner painted KPM plaque in Vintage First Finds, Hour 3.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:12
Antiques Roadshow
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Clip: S30 E18 | 2:12
Watch 3:13
Antiques Roadshow
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Clip: S30 E18 | 3:13
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Clip: S30 E18 | 3:10
Watch 2:15
Antiques Roadshow
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Clip: S30 E18 | 2:15
Watch 2:32
Antiques Roadshow
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Clip: S30 E18 | 2:32
Watch 3:39
Antiques Roadshow
Appraisal: Mimbres Pottery, ca.1050 CE
Appraisal: Mimbres Pottery, ca.1050 CE
Clip: S30 E18 | 3:39
Watch 1:54
Antiques Roadshow
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Clip: S30 E18 | 1:54
Watch 3:38
Antiques Roadshow
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Clip: S30 E18 | 3:38
Watch 1:04
Antiques Roadshow
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Clip: S30 E18 | 1:04
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: White Steiff Bear, ca.1925
Appraisal: White Steiff Bear, ca.1925
Clip: S30 E18 | 3:10
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
Watch 52:23
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 3
tk
Episode: S30 E18 | 52:45
Watch 52:25
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 3
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
Episode: S30 E12 | 52:25
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 2
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!
Episode: S30 E11 | 52:24