What Trump's fuel economy rollback means for drivers

Extras
September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
How Blanche is shattering DOJ's standard of political independence
High mortgage rates compound housing affordability challenges
Tamara Keith and Amy Walter on taxpayer funds used for TV ads promoting Trump
Jessica Tarlov on navigating political differences and her new book, 'I Disagree'
WFP official on addressing global hunger in face of wars and climate disasters
Powerful nor’easter batters parts of East Coast
News Wrap: UK police investigating possible plot targeting U.S. base
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Health care costs a major concern for voters ahead of midterms
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September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 15, 2026 - PBS News Hour full episode