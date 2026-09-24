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PBS News Hour

Shiyazh Pete on the speech that made him a viral sensation

Season 2026 Episode 181 | 5m 05s

Most professional football players gain fans and win fame from what they do during the game. In the case of rookie offensive lineman Shiyazh Pete, millions came to know him from what he said afterward. Pete, the first Navajo player to sign an NFL contract, was invited by the coach to address his team in the locker room, and his words went viral. Amna Nawaz spoke with Pete about his journey.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
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Watch 5:47
PBS News Hour
News Wrap: FBI investigating claim website was breached
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Clip: S2026 E195 | 5:47
Watch 4:51
PBS News Hour
Xi arrives for state visit amid U.S.-China trade tensions
Xi arrives for state visit amid U.S.-China trade tensions and AI concerns
Clip: S2026 E195 | 4:51
Watch 7:07
PBS News Hour
Moldova's PM on confronting Russia and backing Ukraine
Moldova's PM on confronting Russian threats and backing Ukraine
Clip: S2026 E195 | 7:07
Watch 4:56
PBS News Hour
Iran's president responds to Trump's 'annihilation' threat
At UN General Assembly, Iran's president responds to Trump's 'annihilation' threat
Clip: S2026 E195 | 4:56
Watch 10:11
PBS News Hour
What's making it harder for American family farms to survive
What's making it harder for American family farms to survive
Clip: S2026 E195 | 10:11
Watch 7:20
PBS News Hour
Marlon James explores homophobia in Jamaica in new novel
Marlon James explores how homophobia shaped life in Jamaica in ‘The Disappearers’
Clip: S2026 E195 | 7:20
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PBS News Hour
New poll reveals how Trump's approval might affect midterms
New poll reveals how Trump's low approval might affect midterms
Clip: S2026 E195 | 4:41
Watch 7:16
PBS News Hour
Former Kansas GOP governor backing Democrat for Senate
Former Kansas GOP governor explains why he's backing Democrat Adam Hamilton for Senate
Clip: S2026 E195 | 7:16
Watch 57:46
PBS News Hour
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E195 | 57:46
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PBS News Hour
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E196 | 57:46
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PBS News Hour
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E195 | 57:46
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September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E194 | 57:46
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PBS News Hour
September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E193 | 57:46
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September 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E192 | 57:46
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September 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E191 | 56:45
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September 16, 2026 - PBS News Hour full episode
September 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E190 | 57:46
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September 15, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 14, 2026 - PBS News Hour full episode
September 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E188 | 57:46
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