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PBS News Hour

Former U.S. diplomat breaks down Houthi attacks on shipping

Season 2026 Episode 151 | 5m 58s

For perspective on the Houthis' efforts to block shipping in the Red Sea, Amna Nawaz spoke with Timothy Lenderking. During his decades-long career as a U.S. diplomat, he served as special envoy to Yemen and as acting assistant secretary for Near East Affairs. He’s now at the law firm Squire Patton Boggs.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 4:18
PBS News Hour
Ben Wikler joins Geoff Bennett on 'Settle In'
Ben Wikler and Geoff Bennett discuss the Democrats’ plan on 'Settle In'
Clip: S2026 E151 | 4:18
Watch 6:08
PBS News Hour
Trump reluctant to pressure China after election claim
Trump reluctant to pressure China after claiming election interference
Clip: S2026 E151 | 6:08
Watch 3:15
PBS News Hour
Trump vows major punishment after Houthi attacks in Red Sea
Trump threatens 'major military punishment' after Houthi attacks on tankers in Red Sea
Clip: S2026 E151 | 3:15
Watch 4:56
PBS News Hour
End of migrant protections could strain elder care staffing
End of migrant protections creates elder care staffing challenges
Clip: S2026 E151 | 4:56
Watch 6:27
PBS News Hour
News Wrap: Trump announces new tariffs on dozens of countries
News Wrap: Trump announces new tariffs on dozens of countries
Clip: S2026 E151 | 6:27
Watch 7:08
PBS News Hour
FDA considers widening access to popular peptides
FDA considers widening access to peptides promoted by wellness influencers
Clip: S2026 E151 | 7:08
Watch 57:46
PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
Watch 7:24
PBS News Hour
New exhibit showcases long-hidden artwork of Avital Sagalyn
New exhibit showcases the long-hidden artwork of Avital Sagalyn
Clip: S2026 E151 | 7:24
Watch 6:17
PBS News Hour
Belarusian opposition leader on the struggle for democracy
Belarusian opposition leader on fighting for democracy under Lukashenko
Clip: S2026 E151 | 6:17
Watch 6:24
PBS News Hour
China's latest AI model threatens U.S. lead in tech race
Breakthroughs in Chinese AI models threaten U.S. lead in tech race
Clip: S2026 E150 | 6:24
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PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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Episode: S2026 E148 | 57:46
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Episode: S2026 E147 | 57:46
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July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
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July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
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July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46
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July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
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July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E142 | 57:46