October 9, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Comey pleads not guilty in case his lawyers say is politically motivated
Israel and Hamas agree to first phase of deal to end Gaza war
News Wrap: Man accused of starting Pacific Palisades fire arrested
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
A Brief But Spectacular take on building inclusive communities
Palestinians in Gaza share stories of loss and suffering after 2 years of war
Wisconsin group defies trend by drawing more conservatives into bridge-building efforts
Airports face delays as shutdown deepens air traffic control staffing woes
Ian McEwan's 'What We Can Know' depicts life in a world ravaged by climate change
'My husband is not a threat': ICE detains man married to U.S. citizen
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode