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PBS News Hour

September 30, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 200 | 57m 46s

September 30, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/29/26 | Expires: 10/30/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E199 | 57:46
Watch 6:17
PBS News Hour
News Wrap: Supreme Court allows third-country deportations
News Wrap: Supreme Court allows Trump's deportations to third countries, for now
Clip: S2026 E199 | 6:17
Watch 8:11
PBS News Hour
Nikole Hannah-Jones on her consequential school choice
Nikole Hannah-Jones reflects on her daughter's school experience
Clip: S2026 E199 | 8:11
Watch 6:31
PBS News Hour
Ayad Akhtar blurs fiction and reality in 'The Radiance'
Ayad Akhtar blurs fiction and reality in new novel, 'The Radiance'
Clip: S2026 E199 | 6:31
Watch 5:55
PBS News Hour
Prosecutors reopen Cornell University rape investigation
New York prosecutors reopen investigation into alleged rape at Cornell University
Clip: S2026 E199 | 5:55
Watch 7:51
PBS News Hour
Affordability top priority if Dems take House, Jeffries says
Affordability and accountability top priorities if Democrats take House, Jeffries says
Clip: S2026 E199 | 7:51
Watch 6:37
PBS News Hour
Self-regulation 'not enough' for AI safety, Gary Marcus says
Self-regulation 'not enough' for AI safety, Gary Marcus says
Clip: S2026 E199 | 6:37
Watch 3:36
PBS News Hour
Jack Smith defends criminal investigations of Trump
During Senate hearing, Jack Smith defends criminal investigations of Trump
Clip: S2026 E199 | 3:36
Watch 7:24
PBS News Hour
Poland braces for potential confrontation with Russia
Poland braces for potential confrontation as Russia tests NATO defenses
Clip: S2026 E199 | 7:24
Watch 57:46
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