El alcalde Jeff Cusat destaca los parques de Hazleton, y los avances en la pavimentación de calles en su último discurso sobre el estado de la ciudad

Con Hazleton oficialmente libre de dificultades financieras durante más de dos años, el alcalde Jeff Cusat destacó una larga lista de proyectos municipales terminados, en curso y futuros, durante su último discurso sobre el estado de la ciudad el jueves.

El alcalde republicano en su tercer mandato no habló sobre el aumento del 22 por ciento del impuesto inmobiliario de la ciudad en 2026 y solo abordó brevemente el trabajo en curso de la comisión de estudio de la carta de autonomía local.

En cambio, el décimo discurso anual de Cusat se centró principalmente en numerosas mejoras pasadas y futuras de los parques de la ciudad y en los planes de pavimentar las calles durante los próximos dos años en el extremo norte de la ciudad.

La ciudad vendió bonos por valor de 10 millones de dólares el año pasado para poder pagar el asfaltado de calles.

"Por primera vez, estamos pidiendo dinero prestado para hacer algo por nosotros, no para pagar facturas viejas", dijo el alcalde.

Cusat habló en un almuerzo de la Cámara de Comercio del Gran Hazleton en el Pennsylvania Theatre of Performing Arts en West Broad Street.

Mientras pasaba diapositivas mostrando los proyectos, un clic mostró una diapositiva de su hija de un año, Khaleesi, leyendo y pensando: "Parece que papá está haciendo un buen trabajo."

"No sé cómo ha llegado eso ahí", bromeó Cusat mientras el público de unos 100 líderes locales se reía.

Parques, asfaltos y más

Otros proyectos en marcha incluyen un nuevo pabellón en Roosevelt Park, un campo de fútbol bandera en West Court Playground, una pista de padel en Arthur Street Playground y un puesto de helados, un campo de minigolf y una nueva zona de juegos para niños de 2 a 5 años en City View Park.

También prometió revisiones en Pagnotti Field y Columbus Court Park.

El asfalto en una ampliación de Ferrara Avenue abrirá terreno para dos nuevos desarrollos residenciales, dijo Cusat.

Al público le encantaron los planes

Rossanna Gabriel, directora ejecutiva del Hazleton Integration Project, disfrutó especialmente de los planes para nuevas viviendas.

"Es bueno porque estamos aumentando la cantidad de personas que viven aquí, mucha gente ahora en la zona", dijo Gabriel. "No tenemos más casas que ofrecer. Aumentando las oportunidades para el deporte, para nuestros hijos. Renovar parques, es una buena idea. Necesitamos eso."

George Leitner, vicepresidente de DHD Realty, que gestiona seis edificios de oficinas en el centro y se mudó a la región hace 30 años, dijo que el futuro de la ciudad pinta prometedor.

"Creo que estamos mejorando", dijo Leitner. "El año pasado, en el alquiler, probablemente tuvimos 22 nuevos contratos de arrendamiento. Este año empezamos bien, con unos cuatro."

Leitner mencionó que le agradan los proyectos de asfaltado, pero dijo que le agradó especialmente el regreso a principios de este mes de un reloj emblema de la calle Broad Street en el downtown.

"Es cosita especial lo de ese reloj, he estado esperando a que funcionara bien", dijo. "Es una cosita bonita delante del parque, ¿entiendes?"

En una entrevista posterior, Cusat atribuyó parte del progreso a la disponibilidad de subvenciones estatales que los legisladores locales ayudan a conseguir.

Cusat explicó su impulso continuo para iniciar nuevos proyectos antes de que otros estén terminados.

"Porque se tarda mucho en hacer algo", dijo. "Si esperas a que se haga una cosa, tarda mucho más. Así que mi idea es que, si pudiera empezar un proyecto nuevo cada mes, cuando uno termine, siempre estaría uno en la tómbola, casi como una producción en masa o un enfoque de cinta transportadora. Queremos que todo siga en marcha."

Estos proyectos aumentan el atractivo de la ciudad, añadió.

"No quiero que la gente venga aquí solo porque tiene que hacerlo o porque la vivienda sea barata", dijo Cusat. "Quiero que la gente quiera venir aquí, quiera quedarse aquí, quiera invertir en la Comunidad, y quieran ser buenos vecinos. Así crecí."