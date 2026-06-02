Eric Doney Band live 6/14/2004
- Muddy Water
- I Who Have Nothing
- Don't Let Me Be Lonely
- Save Your Love for For Me
- The First Time Ever I Saw Your Face
- Break
- Mercy Mercy Mercy
- Somewhere
- Baya Com Bala
- Soul Shake
- Natural Woman
- Eric Doney: piano & vocals
- Vickey Doney: vocals
- Tom Hamilton: tenor sax
- Jim Buckley: baritone sax
- Rick Chamberlain: trombone
- Kenny Brader: trumpet
- Tony Marino: bass
- Marko Marcinko: drums
Mix: Mia Knecht, Roberta Steadele, Joe Grocki