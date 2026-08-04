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Homegrown Music Podcast

The Electric Farm

Published August 4, 2026 at 9:57 AM EDT

The Electric Farm anthology from three sessions 1993-1994

March 1993 session:

  1. Waiting for the Snowfall 5:45
  2. Man of the Town 3:36
  3. Valentine's Day 3:41
  • Joey Mutis III - guitar, vocal
  • Kris Kehr - guitar, mandolin, backing vocals
  • Nick Franclak - bass

May 1993 Session:

  1. Cannibals 5:31
  2. Just Another Sound 3:31
  3. She's a Runaround 4:04
  • Joey Mutis III - guitar, vocal
  • Kris Kehr -electric guitar, mandolin, vocals
  • Nick Franklik - bass
  • Jeff Biro - drums

September 1994 session

  1. It Ain't True 3:36
  2. Old Times 2:42
  3. Jazzman 6:01
  4. Pennywhistle 3:34
  • Joey Mutis III - acoustic & electric guitar, vocals
  • Mick Franklik - bass
  • Phil Ferlino - piano, keyboards
  • Kevin Soffera - drums

May 1993

  1. Totally New 8:10

Produced and engineered by George Graham

On September 1994 session: Engineering assistants Debbie Makara and Todd Hulslander

Homegrown Music Podcast