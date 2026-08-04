The Electric Farm
The Electric Farm anthology from three sessions 1993-1994
March 1993 session:
- Waiting for the Snowfall 5:45
- Man of the Town 3:36
- Valentine's Day 3:41
- Joey Mutis III - guitar, vocal
- Kris Kehr - guitar, mandolin, backing vocals
- Nick Franclak - bass
May 1993 Session:
- Cannibals 5:31
- Just Another Sound 3:31
- She's a Runaround 4:04
- Joey Mutis III - guitar, vocal
- Kris Kehr -electric guitar, mandolin, vocals
- Nick Franklik - bass
- Jeff Biro - drums
September 1994 session
- It Ain't True 3:36
- Old Times 2:42
- Jazzman 6:01
- Pennywhistle 3:34
- Joey Mutis III - acoustic & electric guitar, vocals
- Mick Franklik - bass
- Phil Ferlino - piano, keyboards
- Kevin Soffera - drums
May 1993
- Totally New 8:10
Produced and engineered by George Graham
On September 1994 session: Engineering assistants Debbie Makara and Todd Hulslander