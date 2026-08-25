Bog Swing Band
It's a memorable session from 2011 from a group whose busy members rarely had time to perform together.
- Minor Swing (D. Reinhardt) 9:46
- Coquette (Johnny Green) 6:35
- Douce Ambience (D. Reinhardt) 6:34
- Rollin' in My Sweet Baby's Arms (Charlie Monroe) 8:28
- Coquette Sister 5:13
- Nuages (D. Reinhardt) 6:49
- Caravan (Ellington/Tizol) 9:18
Total of tracks 1-7: 53:12
- Roy Williams: guitar, vocal on (4)
- Nick Driscoll: soprano sax, clarinet
- Mark Woodyatt: violin
- Ian O'Hara: bass
- Jacob Cole: percussion: frame drum, tabla, cajon
- Anthony Hannigan: mandolin
- Joe Boga: trumpet on tracks 1, 2, 3, 4
Produced and Engineered by George Graham
Intern on session
Kyle Rebar
Recorded July 20, 2011
Mixed August 22, 2011
Digitally Edited August 23, 2011