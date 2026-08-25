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Homegrown Music Podcast

Bog Swing Band

Published August 25, 2026 at 9:26 AM EDT

It's a memorable session from 2011 from a group whose busy members rarely had time to perform together.

  1. Minor Swing (D. Reinhardt) 9:46
  2. Coquette (Johnny Green) 6:35
  3. Douce Ambience (D. Reinhardt) 6:34
  4. Rollin' in My Sweet Baby's Arms (Charlie Monroe) 8:28
  5. Coquette Sister 5:13
  6. Nuages (D. Reinhardt) 6:49
  7. Caravan (Ellington/Tizol) 9:18

Total of tracks 1-7: 53:12

  • Roy Williams: guitar, vocal on (4)
  • Nick Driscoll: soprano sax, clarinet
  • Mark Woodyatt: violin
  • Ian O'Hara: bass
  • Jacob Cole: percussion: frame drum, tabla, cajon
  • Anthony Hannigan: mandolin
  • Joe Boga: trumpet on tracks 1, 2, 3, 4

Produced and Engineered by George Graham

Intern on session

Kyle Rebar

Recorded July 20, 2011

Mixed August 22, 2011

Digitally Edited August 23, 2011

Homegrown Music Podcast