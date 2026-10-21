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Homegrown Music Podcast

Cabinet

Published October 21, 2026 at 3:20 PM EDT

Cabinet
(June 2007)

  1. The Tower (J.P. Biondo) 4:41
  2. Treesap * (J.P. Biondo/Micky Coviello) 3:13
  3. Home Now (Pappy Biondo/J.P. Biondo/M.
  4. Coviello) 6:14
  5. Shifty Shaft * (Pappy Biondo/Mickey Coviello) 4:32
  6. Elizabeth (Pappy Biondo) 5:05
  7. Someplace to Go (J.P. Biondo) 3:19
  8. Dirt * (Pappy Biondo/Mickey Coviello) 10:28
  9. Coal Miners (Pappy Biondo/J.P. Biondo)5:05

* denotes instrumental track

Total time: 43:02

Pappy Biondo: banjo, vocals
J.P. Biondo: mandolin, vocals
Mickey Coviello: guitar, vocals
Todd Kopek: fiddle, vocals
Dylan Skursky: acoustic bass
Jami Novak: drums & percussion

Produced and Engineered by George Graham
Recorded June 28, 2007

Mixed August 31, 2007
Digitally Edited (pc) & Mastered September 1, 2007

Homegrown Music Podcast