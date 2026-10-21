Cabinet
Cabinet
(June 2007)
- The Tower (J.P. Biondo) 4:41
- Treesap * (J.P. Biondo/Micky Coviello) 3:13
- Home Now (Pappy Biondo/J.P. Biondo/M.
- Coviello) 6:14
- Shifty Shaft * (Pappy Biondo/Mickey Coviello) 4:32
- Elizabeth (Pappy Biondo) 5:05
- Someplace to Go (J.P. Biondo) 3:19
- Dirt * (Pappy Biondo/Mickey Coviello) 10:28
- Coal Miners (Pappy Biondo/J.P. Biondo)5:05
* denotes instrumental track
Total time: 43:02
Pappy Biondo: banjo, vocals
J.P. Biondo: mandolin, vocals
Mickey Coviello: guitar, vocals
Todd Kopek: fiddle, vocals
Dylan Skursky: acoustic bass
Jami Novak: drums & percussion
Produced and Engineered by George Graham
Recorded June 28, 2007
Mixed August 31, 2007
Digitally Edited (pc) & Mastered September 1, 2007