Bella Ruse
Kay Gillette and Jospeh Barker are a quirky duo who create clever, often witty songs with instruments like kazoo, glockenspiel, toy piano, and even an old manual typewriter. This 2011 session from the Midwestern duo features some of their appealing often eccentric songs.
Bella Ruse
(September 2011)
- Operation (Gillette/Barker) 3:18Q
- Dark Horse (Gillette/Barker) 2:58
- Gumption and Guts (Kay Gillette) 3:28
- Once Upon a Summertime 3:19
- (Eddy Barclay, Johnny Mercer, Michel
- Legrand)
- Complicated Rhythm (Barker/Gillette) 2:52
- Dislocating (Peter Jurmu/Kay Gillette) 3:07
- The Kazoo Song (Joseph Barker) 2:08
- Satan Served Me Sandwiches (Gillette/Barker) 2:17
- Push On (Gillette/Barker) 3:51
Total time: 28:52
Kay Gillette: piano, toy piano, glockenspiel, typewriter, kazoo,
vocals
Joseph Barker: guitar, percussion, kazoo, backing vocals
Produced and Engineered 0by George Graham
Intern on session: Milton Darrow
Recorded September 19, 2011
Mixed October 19, 2011
Digitally Edited October 22, 2011