100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Sign In
Amanpour and Company

October 21, 2025

Season 2025 Episode 8015 | 55m 38s

Former NATO Secretary General Jens Stoltenberg discusses the upcoming meeting about trying to create peace in Ukraine and his new memoir. Basel Adra and Yuval Abraham, directors of "No Other Land," on the ceasefire in Gaza and violence against Palestinians in the West Bank. Former Supreme Court Justice Anthony Kennedy recounts his most impactful decisions and his judicial philosophy.

Aired: 10/20/25
Extras
Watch 16:46
Amanpour and Company
Do Free Speech and Protests Have Limits? Fmr. Supreme Court Justice Explains
Fmr. Supreme Court Justice Anthony Kennedy discusses his book "Life, Law & Liberty.”
Clip: S2025 E8015 | 16:46
Watch 55:50
Amanpour and Company
October 20, 2025
Dennis Ross; Kurt Volker; Jad Abumrad; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8014 | 55:50
Watch 17:46
Amanpour and Company
Andrew Ross Sorkin Explains the 1929 Financial Crash and Lessons for Today
Andrew Ross Sorkin explains what we can learn from the 1929 financial crash in his new book, "1929."
Clip: S2025 E8014 | 17:46
Watch 18:39
Amanpour and Company
Colin Hanks Explores John Candy’s Life in New Documentary
Colin Hanks discusses his documentary "John Candy: I Like Me."
Clip: S2025 E8013 | 18:39
Watch 55:48
Amanpour and Company
October 17, 2025
Arab Bargouthi; Marina Abramovic; Colin Hanks
Episode: S2025 E8013 | 55:48
Watch 55:48
Amanpour and Company
October 16, 2025
Nasser al-Kidwa; Rebecca Miller; Sen. Mark Warner
Episode: S2025 E8012 | 55:48
Watch 18:04
Amanpour and Company
Sen. Mark Warner on Trump’s Role in the Government Shutdown
Democratic Sen. Mark Warner discusses the U.S. government shutdown.
Clip: S2025 E8012 | 18:04
Watch 55:41
Amanpour and Company
October 15, 2025
Badr Abdelatty; Maria Corina Machado; Jeffrey Goldberg
Episode: S2025 E8011 | 55:41
Watch 17:20
Amanpour and Company
The Atlantic’s Jeffrey Goldberg on America’s “Unfinished Revolution”
Jeffrey Goldberg discusses The Atlantic's issue on the 250th anniversary of America's founding.
Clip: S2025 E8011 | 17:20
Watch 55:43
Amanpour and Company
October 14, 2025
Jorge Castañeda; Jeremy Diamond; Rose Gottemoeller; Oliver Darcy
Episode: S2025 E8010 | 55:43
Latest Episodes
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:50
Amanpour and Company
October 20, 2025
Dennis Ross; Kurt Volker; Jad Abumrad; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8014 | 55:50
Watch 55:48
Amanpour and Company
October 17, 2025
Arab Bargouthi; Marina Abramovic; Colin Hanks
Episode: S2025 E8013 | 55:48
Watch 55:48
Amanpour and Company
October 16, 2025
Nasser al-Kidwa; Rebecca Miller; Sen. Mark Warner
Episode: S2025 E8012 | 55:48
Watch 55:41
Amanpour and Company
October 15, 2025
Badr Abdelatty; Maria Corina Machado; Jeffrey Goldberg
Episode: S2025 E8011 | 55:41
Watch 55:43
Amanpour and Company
October 14, 2025
Jorge Castañeda; Jeremy Diamond; Rose Gottemoeller; Oliver Darcy
Episode: S2025 E8010 | 55:43
Watch 55:38
Amanpour and Company
October 13, 2025
Meirav Leshem Gonen; Yousra Abu Sharekh; Khaled Elgindy; Gershon Baskin
Episode: S2025 E8009 | 55:38
Watch 55:28
Amanpour and Company
October 10, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: S2025 E8008 | 55:28
Watch 55:47
Amanpour and Company
October 9, 2025
Sharone Lifschitz; Nour Alsaqqa; Bushra Khalidi; Yossi Beilin; Oliver McTernan; Hussein Agaha
Episode: S2025 E8007 | 55:47
Watch 55:38
Amanpour and Company
October 8, 2025
Nir Hasson; David Smolansky; Juan Sebastian Gonzalez; Hannah Beckler
Episode: S2025 E8006 | 55:38
Watch 55:47
Amanpour and Company
October 7, 2025
Jeremy Diamond; Amir Tibon; James Elder; Aziz Abu Sarah; Taylor Harris
Episode: S2025 E8005 | 55:47