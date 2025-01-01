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Antiques Roadshow

Appraisal: 1783 G. Washington-signed Discharge

Season 30 Episode 21 | 2m 16s

Check out Stephen Massey's appraisal of a 1783 G. Washington-signed discharge in Vintage First Finds, Hour 6!

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:08
Antiques Roadshow
Appraisal: 1924 Jane Peterson Painting
Appraisal: 1924 Jane Peterson Painting
Clip: S30 E21 | 2:08
Watch 3:15
Antiques Roadshow
Appraisal: 18th C. Medicine Chest
Appraisal: 18th C. Medicine Chest
Clip: S30 E21 | 3:15
Watch 2:59
Antiques Roadshow
Appraisal: Theodore Ruckert Fabergé Bowl, ca. 1905
Appraisal: Theodore Ruckert Fabergé Bowl, ca. 1905
Clip: S30 E21 | 2:59
Watch 3:01
Antiques Roadshow
Appraisal: Tiffany Vases, ca. 1895
Appraisal: Tiffany Vases, ca. 1895
Clip: S30 E21 | 3:01
Watch 2:50
Antiques Roadshow
Appraisal: Japanese Scroll Painting, ca. 1850
Appraisal: Japanese Scroll Painting, ca. 1850
Clip: S30 E21 | 2:50
Watch 2:06
Antiques Roadshow
Appraisal: Pairpoint Puffy Lamp, ca. 1910
Appraisal: Pairpoint Puffy Lamp, ca. 1910
Clip: S30 E21 | 2:06
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: 18th C. Italian Santos Figure
Appraisal: 18th C. Italian Santos Figure
Clip: S30 E21 | 3:10
Watch 2:39
Antiques Roadshow
Appraisal: M. Zimmermann Copper Bowl, ca. 1925
Appraisal: M. Zimmermann Copper Bowl, ca. 1925
Clip: S30 E21 | 2:39
Watch 2:17
Antiques Roadshow
Appraisal: Savonarola Chair, ca. 1885
Appraisal: Savonarola Chair, ca. 1885
Clip: S30 E21 | 2:17
Watch 3:01
Antiques Roadshow
Appraisal: Steiff Bear, ca. 1905
Appraisal: Steiff Bear, ca. 1905
Clip: S30 E21 | 3:01
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 4
See fabulous finds from ROADSHOW’s first season updated with today’s values!
Episode: S30 E19 | 52:45
Antiques Roadshow
Sensational Finds
TK
Episode: S30 E23
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
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Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
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Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
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Vintage First Finds, Hour 3
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Episode: S30 E18 | 52:45