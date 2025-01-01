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Antiques Roadshow

Appraisal: 1937 Snow White Animation Cel

Season 30 Episode 20 | 2m 07s

In Vintage First Finds, Hour 5, Tim Luke appraises a 1937 Snow White animation cel.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: Vintage First Finds, Hour 5
Discover today’s values for ROADSHOW’s first finds, including one with a whopping update!
Preview: S30 E20 | 0:30
Watch 1:39
Antiques Roadshow
Appraisal: Russian Plique-à-jour Candy Basket, ca. 1885
Appraisal: Russian Plique-à-jour Candy Basket, ca. 1885
Clip: S30 E20 | 1:39
Watch 2:40
Antiques Roadshow
Appraisal: Māori Jade Tiki, ca. 1800
Appraisal: Māori Jade Tiki, ca. 1800
Clip: S30 E20 | 2:40
Watch 1:54
Antiques Roadshow
Appraisal: Bruno Zach Bronze, ca. 1925
Appraisal: Bruno Zach Bronze, ca. 1925
Clip: S30 E20 | 1:54
Watch 3:21
Antiques Roadshow
Appraisal: Japanese Lacquer Tray, ca. 1910
Appraisal: Japanese Lacquer Tray, ca. 1910
Clip: S30 E20 | 3:21
Watch 4:55
Antiques Roadshow
Appraisal: Edmund Gilpin Watch, ca. 1670
Appraisal: Edmund Gilpin Watch, ca. 1670
Clip: S30 E20 | 4:55
Watch 3:30
Antiques Roadshow
Appraisal: Citrine Brooch & Ring, ca. 1915
Appraisal: Citrine Brooch & Ring, ca. 1915
Clip: S30 E20 | 3:30
Watch 3:31
Antiques Roadshow
Appraisal: Heubach Snow Baby Container, ca. 1910
Appraisal: Heubach Snow Baby Container, ca. 1910
Clip: S30 E20 | 3:31
Watch 1:52
Antiques Roadshow
Appraisal: 1955 Thomas Hart Benton Painting
Appraisal: 1955 Thomas Hart Benton Painting
Clip: S30 E20 | 1:52
Watch 1:14
Antiques Roadshow
Appraisal: Indian Kashmiri Shawl, ca. 1850
Appraisal: Indian Kashmiri Shawl, ca. 1850
Clip: S30 E20 | 1:14
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 4
See fabulous finds from ROADSHOW’s first season updated with today’s values!
Episode: S30 E19 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
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Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 3
Go back to the beginning for value updates on finds from ROADSHOW’s very first season!
Episode: S30 E18 | 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 5
tk
Episode: S30 E20