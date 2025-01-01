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Antiques Roadshow

Appraisal: Gibson Style H-2 Mandola, ca. 1918

Season 30 Episode 17 | 2m 21s

Watch Kerry K. Keane's appraisal of a Gibson style H-2 mandola, ca. 1918 in Vintage First Finds, Hour 2!

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:15
Antiques Roadshow
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Clip: S30 E18 | 2:15
Watch 2:32
Antiques Roadshow
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Clip: S30 E18 | 2:32
Watch 2:34
Antiques Roadshow
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Clip: S30 E18 | 2:34
Watch 3:39
Antiques Roadshow
Appraisal: Mimbres Pottery, ca.1050 CE
Appraisal: Mimbres Pottery, ca.1050 CE
Clip: S30 E18 | 3:39
Watch 1:54
Antiques Roadshow
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Clip: S30 E18 | 1:54
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: White Steiff Bear, ca.1925
Appraisal: White Steiff Bear, ca.1925
Clip: S30 E18 | 3:10
Watch 3:38
Antiques Roadshow
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Clip: S30 E18 | 3:38
Watch 1:04
Antiques Roadshow
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Clip: S30 E18 | 1:04
Watch 3:29
Antiques Roadshow
Appraisal: New England Miniature Chest, ca.1825
Appraisal: New England Miniature Chest, ca.1825
Clip: S30 E18 | 3:29
Watch 3:42
Antiques Roadshow
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Clip: S30 E18 | 3:42
Latest Episodes
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
Watch 52:23
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 3
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Episode: S30 E18 | 52:45
Watch 52:25
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 3
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
Episode: S30 E12 | 52:25
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 2
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!
Episode: S30 E11 | 52:24