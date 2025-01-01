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Antiques Roadshow

Appraisal: Kazak Rug, ca. 1885

Season 30 Episode 19 | 2m 46s

In Vintage First Finds, Hour 4, Mary Jo Otsea appraises a Kazak rug, ca. 1885.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:04
Antiques Roadshow
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Clip: S30 E19 | 2:04
Watch 4:02
Antiques Roadshow
Appraisal: Ponderosa Pine Pie Safe, ca. 1865
Appraisal: Ponderosa Pine Pie Safe, ca. 1865
Clip: S30 E19 | 4:02
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: Albrecht Dürer Nemesis Engraving
Appraisal: Albrecht Dürer Nemesis Engraving
Clip: S30 E19 | 3:10
Watch 2:25
Antiques Roadshow
Appraisal: Carle van Loo-style Portrait
Appraisal: Carle van Loo-style Portrait
Clip: S30 E19 | 2:25
Watch 3:08
Antiques Roadshow
Appraisal: Lalique Blue Courges Vase, ca. 1920
Appraisal: Lalique Blue Courges Vase, ca. 1920
Clip: S30 E19 | 3:08
Watch 2:40
Antiques Roadshow
Appraisal: 1904 Curtis Canyon de Chelly Orotone
Appraisal: 1904 Curtis Canyon de Chelly Orotone
Clip: S30 E19 | 2:40
Watch 2:38
Antiques Roadshow
Appraisal: Late 19th C. Cree Moose Hide Suit
Appraisal: Late 19th C. Cree Moose Hide Suit
Clip: S30 E19 | 2:38
Watch 1:49
Antiques Roadshow
Appraisal: B. Harrison Presidential Rocker, ca. 1890
Appraisal: B. Harrison Presidential Rocker, ca. 1890
Clip: S30 E19 | 1:49
Watch 1:57
Antiques Roadshow
Appraisal: Li'l Abner Tin Toy, ca. 1945
Appraisal: Li'l Abner Tin Toy, ca. 1945
Clip: S30 E19 | 1:57
Watch 2:22
Antiques Roadshow
Appraisal: 11/22/63 News Ticker Tape
Appraisal: 11/22/63 News Ticker Tape
Clip: S30 E19 | 2:22
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
Watch 52:23
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 3
tk
Episode: S30 E18 | 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 4
tk
Episode: S30 E19
Watch 52:25
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 3
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
Episode: S30 E12 | 52:25