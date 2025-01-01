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Antiques Roadshow

Appraisal: Royal Worcester Miniature Jugs, ca. 1875

Season 30 Episode 21 | 1m 58s

In Vintage First Finds, Hour 5, Nick Dawes appraises royal Worcester miniature jugs, ca. 1875.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:08
Antiques Roadshow
Appraisal: 1924 Jane Peterson Painting
Appraisal: 1924 Jane Peterson Painting
Clip: S30 E21 | 2:08
Watch 3:15
Antiques Roadshow
Appraisal: 18th C. Medicine Chest
Appraisal: 18th C. Medicine Chest
Clip: S30 E21 | 3:15
Watch 2:59
Antiques Roadshow
Appraisal: Theodore Ruckert Fabergé Bowl, ca. 1905
Appraisal: Theodore Ruckert Fabergé Bowl, ca. 1905
Clip: S30 E21 | 2:59
Watch 3:01
Antiques Roadshow
Appraisal: Tiffany Vases, ca. 1895
Appraisal: Tiffany Vases, ca. 1895
Clip: S30 E21 | 3:01
Watch 2:50
Antiques Roadshow
Appraisal: Japanese Scroll Painting, ca. 1850
Appraisal: Japanese Scroll Painting, ca. 1850
Clip: S30 E21 | 2:50
Watch 2:06
Antiques Roadshow
Appraisal: Pairpoint Puffy Lamp, ca. 1910
Appraisal: Pairpoint Puffy Lamp, ca. 1910
Clip: S30 E21 | 2:06
Watch 2:16
Antiques Roadshow
Appraisal: 1783 G. Washington-signed Discharge
Appraisal: 1783 G. Washington-signed Discharge
Clip: S30 E21 | 2:16
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: 18th C. Italian Santos Figure
Appraisal: 18th C. Italian Santos Figure
Clip: S30 E21 | 3:10
Watch 2:39
Antiques Roadshow
Appraisal: M. Zimmermann Copper Bowl, ca. 1925
Appraisal: M. Zimmermann Copper Bowl, ca. 1925
Clip: S30 E21 | 2:39
Watch 2:17
Antiques Roadshow
Appraisal: Savonarola Chair, ca. 1885
Appraisal: Savonarola Chair, ca. 1885
Clip: S30 E21 | 2:17
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Vintage First Finds, Hour 4
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Episode: S30 E19 | 52:45
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Episode: S30 E23
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Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
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