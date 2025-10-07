100 WVIA Way
Careers that Work

Audio Engineer

Season 4 Episode 1 | 4m 37s

In this inspiring episode of WVIA’s Careers That Work, Jim Hunt shares how his love for sound, storytelling, and community connection drives his work in radio. He discusses how hands-on experience, internships, and persistence are key to breaking into audio production, broadcasting, and voiceover careers — and reminds future engineers that radio isn’t going away; it’s evolving.

Aired: 10/07/25
Watch 4:29
Careers that Work
Técnico de laboratorio
¡Explore el rol de un técnico de laboratorio médico y cómo impacta la atención médica detrás de esce
Clip: S3 E9 | 4:29
Watch 4:24
Careers that Work
Técnico de farmacia
¡Explore el papel de un técnico de farmacia y su impacto en la atención al paciente del hospital!
Clip: S3 E8 | 4:24
Watch 3:22
Careers that Work
Socio técnico/asistente de enfermería
¡Explore el rol de un socio tecnológico y asistente de enfermería en la atención de pacientes de eme
Clip: S3 E7 | 3:22
Watch 5:24
Careers that Work
Gerente de atención
¡Explore el papel de un administrador de atención y trabajador social para ayudar a las personas may
Clip: S3 E6 | 5:24
Watch 4:38
Careers that Work
Asistente de cuidado personal
¡Explore la satisfactoria carrera de un asistente de cuidado personal y CNA y su impacto en el cuida
Clip: S3 E5 | 4:38
Watch 4:24
Careers that Work
Farmacéutico
¡Explore la vida de un farmacéutico clínico y su impacto en la atención al paciente en este foco pro
Clip: S3 E4 | 4:24
Watch 4:26
Careers that Work
Respiratory Therapist
Explore the life of a Respiratory Therapist and their impact on patient care
Episode: S3 E3 | 4:26
Watch 4:23
Careers that Work
Terapeuta respiratoria
Explore la vida de un terapeuta respiratorio y su impacto en la atención al paciente.
Clip: S3 E3 | 4:23
Watch 4:40
Careers that Work
Ayudante de dentista
¡Aprenda el apasionante y gratificante mundo de la asistencia dental con Dana Trauger!
Clip: S3 E2 | 4:40
Watch 5:00
Careers that Work
Enfermera de la escuela
¡Descubra el impactante papel de las enfermeras escolares más allá de las curitas y las bolsas de hi
Clip: S3 E1 | 5:00
Watch 4:30
Careers that Work
Lab Tech
Explore the role of a Medical Lab Technician and how they impact healthcare behind the scenes!
Episode: S3 E9 | 4:30
Watch 4:26
Careers that Work
Pharmacy Tech
Explore the role of a Pharmacy Technician and their impact on hospital patient care!
Episode: S3 E8 | 4:26
Watch 3:23
Careers that Work
Tech Partner/Nursing Assistant
Explore the role of a Tech Partner & Nursing Assistant in emergency patient care!
Episode: S3 E7 | 3:23
Watch 5:26
Careers that Work
Care Manager
Explore the role of a Care Manager & Social Worker in helping seniors live independently!
Episode: S3 E6 | 5:26
Watch 4:40
Careers that Work
Personal Care Aide
Explore the fulfilling career of a Personal Care Aide & CNA and their impact in senior care!
Episode: S3 E5 | 4:40
Watch 4:08
Careers that Work
Pharmacist
Explore the life of a clinical pharmacist and their impact on patient care in this career spotlight!
Episode: S3 E4 | 4:08
Watch 4:26
Careers that Work
Respiratory Therapist
Explore the life of a Respiratory Therapist and their impact on patient care
Episode: S3 E3 | 4:26
Watch 4:42
Careers that Work
Dental Assistant
Learn the exciting and rewarding world of dental assisting with Dana Trauger!
Episode: S3 E2 | 4:42
Watch 5:02
Careers that Work
School Nurse
Discover the impactful role of school nurses beyond Band-Aids and ice packs!
Episode: S3 E1 | 5:02
Watch 4:13
Careers that Work
Licensed Professional Counselor
From Calling to Career: Following the Path of a Licensed Professional Counselor
Episode: S2 E7 | 4:13