Careers that Work

Ropery Control Engineer

Season 4 Episode 4 | 4m 28s

Meet Alyssa Crawford, a ropery control engineer who specializes in overseeing the mechanical systems and automation processes that ensure the precise manufacturing of rope products. She works at the intersection of engineering and quality control, optimizing production efficiency while maintaining safety and consistency.

Aired: 10/28/25
Extras
Careers that Work
Actor (español)
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Clip: S4 E3 | 5:07
Careers that Work
Gerente de promoción
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Clip: S4 E2 | 4:56
Careers that Work
Ingeniera de audio
Descubra cómo los ingenieros de audio combinan creatividad y tecnología para dar vida al sonido.
Clip: S4 E1 | 4:28
Careers that Work
Técnico de laboratorio
¡Explore el rol de un técnico de laboratorio médico y cómo impacta la atención médica detrás de esce
Clip: S3 E9 | 4:29
Careers that Work
Técnico de farmacia
¡Explore el papel de un técnico de farmacia y su impacto en la atención al paciente del hospital!
Clip: S3 E8 | 4:24
Careers that Work
Socio técnico/asistente de enfermería
¡Explore el rol de un socio tecnológico y asistente de enfermería en la atención de pacientes de eme
Clip: S3 E7 | 3:22
Careers that Work
Gerente de atención
¡Explore el papel de un administrador de atención y trabajador social para ayudar a las personas may
Clip: S3 E6 | 5:24
Careers that Work
Asistente de cuidado personal
¡Explore la satisfactoria carrera de un asistente de cuidado personal y CNA y su impacto en el cuida
Clip: S3 E5 | 4:38
Careers that Work
Farmacéutico
¡Explore la vida de un farmacéutico clínico y su impacto en la atención al paciente en este foco pro
Clip: S3 E4 | 4:24
Careers that Work
Respiratory Therapist
Explore the life of a Respiratory Therapist and their impact on patient care
Episode: S3 E3 | 4:26
Latest Episodes
All
  • All
  • Careers that Work Season 4
  • Careers that Work Season 3
  • Careers that Work Season 2
  • Careers that Work Season 1
